استمرار ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ استمرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بالارتفاع، اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 151000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم امس الاثنين 150500 دينار مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 151650 دينارا، وسعر الشراء 151550 دينارا مقابل 100 دولار.