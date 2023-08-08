استمرار ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استمرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بالارتفاع، يوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا بعد الساعة الواحدة ظهراً في التوقيت المحلي، سعر صرف بلغ 152200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار صباح اليوم 151000 دينار مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 152600 دينار، وسعر الشراء 152550 ديناراً مقابل 100 دولار.