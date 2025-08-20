استمرار ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

استمرت أسعار صرف الدولار الأمريكي بالارتفاع، بعد ظهر اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم 143200 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بما سجلته صباح اليوم 142200 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً حيث بلغ سعر البيع 144250 ديناراً لكل 100 دولار، وبلغ الشراء 142250 دينارا.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 142850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142750 دينارا مقابل كل 100 دولار أمريكي.