استمرار ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار ، اليوم الاربعاء ، في اسواق بغداد ،و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152900 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الثلاثاء 152500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153750 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 151750 ديناراً لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 152800 دينار مقابل الدولار، و سعر الشراء 152700 دينار مقابل 100 دولار.