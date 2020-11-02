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استكمال تفاصيل بنود عقد بناء أكبر ميناء بالعراق

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-02T10:03:06+0000
استكمال تفاصيل بنود عقد بناء أكبر ميناء بالعراق

شفق نيوز/ كشفت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، يوم الاثنين، استكمال تفاصيل بنود العقد الخاص لبناء ميناء الفاو الكبير بين وزارة النقل العراقية وشركة دايو الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أن الجانبين سيبرمان العقد قريباً.

وقال عضو اللجنة مضر الازيرجاوي لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة النقل وشركة دايو الكورية اكملتا كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بعقد احالة مشروع ميناء الفاو الكبير إلى الشركة الكورية".

وأضاف أن "النقل والشركة الكورية راجعتا جميع بنود الاتفاقية على امل توقيع العقد في الايام المقبلة"، مؤكدا "جاهزية الوزارة والشركة لتوقيع عقد احالة المشروع بشكل رسمي".

وسيكون الفاو عند إنجازه أكبر ميناء في العراق.

وكان وزير النقل العراقي ناصر الشبلي، قد قال في بيان الشهر الماضي، إنه "تم الاتفاق على أغلب بنود العقد، والوصول إلى الصيغة النهائية، بما يخدم تطلعات الشعب العراقي والحكومة، بعد مباحثات مطولة مع الجانب الكوري استغرقت عدة أسابيع".

وأوضح أن "الفريق العراقي المفاوض الذي ضم مهندسين وفنيين وإداريين وقانونيين، نجح في إدارة المفاوضات مع شركة دايو الكورية، لتحقيق أعلى المعايير الدولية الحديثة فيما يخص عمل الموانئ".

وتقدر الكلفة الإجمالية لإتمام مشروع بناء "ميناء الفاو الكبير" بجميع مراحله، بـ 4.4 مليارات يورو (5.06 مليارات دولار).


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