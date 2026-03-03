استقطاعات السلف من رواتب الموظفين في رمضان.. توجيه بإعادة الأموال

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن توجيه حكومي بإيقاف استقطاع أقساط السلف من رواتب الموظفين، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني القاضي بإيقاف الاستقطاعات خلال شهر رمضان.

وكان السوداني، قد وجه في 26 شباط الماضي، المصارف الحكومية والأهلية بإيقاف استقطاع سلف الموظفين والمتقاعدين لهذا الشهر، بمناسبة شهر رمضان، إلا أن رواتب الموظفين كانت قد أطلقت يوم 25 من ذات الشهر، ما ولد حالة من الارباك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مصارف حكومية ولاسيما مصرفي الرافدين والرشيد باشرت بإيقاف استقطاع السلف من رواتب موظفي بعض الدوائر، في حين سيتم إرجاع المبالغ من دوائر أخرى تم استقطاعها قبل تنفيذ القرار"، مشيراً إلى أن "مصرف الرافدين أوقف أيضاً استقطاع السلف من منتسبي الحشد الشعبي وعدد من موظفي الدوائر الحكومية الأخرى".

وأضاف أن "بعض الموظفين تفاجؤوا باستمرار استقطاع الأقساط من رواتبهم رغم صدور القرار"، لافتاً إلى أن "المبالغ المستقطعة سيتم إعادتها إلى أصحابها خلال الفترة القريبة المقبلة".

وبيّن المصدر أن "عدداً من المصارف الحكومية أعلنت رسمياً عن إيقاف الاستقطاعات لهذا الشهر التزاماً بالتوجيهات الحكومية ومراعاةً للظروف المعيشية للمواطنين خلال شهر رمضان".