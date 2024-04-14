"استقرار وانخفاض".. أسعار الذهب في بغداد واربيل اليوم

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وانخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 486 الف دينار، وسعر الشراء 482 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 456 الف دينار، وبلغ سعر الشراء452ٔ الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 490 الف دينار و500 ألف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين460 الفاً و470 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 555 ألف دينار، وعيار 22 بيع 510 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 490 الف دينار ، وعيار 18 بيع 425 الف دينار.