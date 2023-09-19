استقرار وارتفاع.. أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، بينما طرأ الارتفاع عليها في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 425 الف دينار، وسعر الشراء 421 الف دينار، وهي نفس السعر ليوم امس الاثنين.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 395 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 391 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 430 الف دينار و 440 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 500 الف و 410 الاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 397 ألف دينار، وسجل عيار 21 بيع 437 ألف دينار، وعيار 18 بيع 377 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.