استقرار نسبي فوق حاجز 154 ألفاً.. أسعار الصرف تسجل ارتفاعاً طفيفاً في بغداد وأربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي، ارتفاعاً طفيفاً في أسواق بغداد، أربيل مع انطلاق التداولات، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 154,250 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الاثنين 154,200 دينار.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 154,750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153,750 ديناراً.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا حيث بلغ سعر البيع 153,750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,650 ديناراً.