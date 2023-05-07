استقرار مبيعات المركزي العراقي في مزاد اليوم عند 180 مليون دولار

شفق نيوز/ استقرت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الاحد، التي بلغت 180 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 180 مليونا و151 الفا و132 دولارا وهي نفس المبيعات تقريبا ليوم الخميس الماضي، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 131 مليونا و 651 الفا و 132 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 46 مليونا و 500 دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 17 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 22 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 171 شركة.