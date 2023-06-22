استقرار مبيعات الدولار للبنك المركزي العراقي في مزاد اليوم

شفق نيوز/ استقرت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم الخميس، لتقترب من 300 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 274 مليوناً و436 ألفاً و167 دولاراً، وهي نفس المبيعات تقريبا ليوم امس الاربعاء، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات، واعتمادات وبواقع 234 مليوناً و836 ألفاً و167 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 39 مليوناً و600 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 10 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 22 مصرفاً، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 75 شركة.