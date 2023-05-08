استقرار مبيعات البنك في مزاد العملة

شفق نيوز/ استقرت مبيعات البنك المركزي من الدولار لليوم الثاني على التوالي في مزاد اليوم الاثنين، التي بلغت 180 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 180 مليونا و267 الفا و639 دولارا وهي المبيعات نفسها تقريبا ليوم امس الاحد، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 152 مليونا و167 الفا و639 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 28 مليونا و100 دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 10 مصارف فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 18 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 96 شركة.