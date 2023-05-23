استقرار مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ استقرت مبيعات البنك المركزي من الدولار اليوم الثلاثاء، لتصل الى 267 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 267 مليونا و 823 الفا و 5 دولارات، وهي نفس المبيعات تقريبا ليوم امس الاثنين، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 215 مليونا و 23 الفا و 5 دولارات، فيما ذهبت البقية البالغة 52 مليونا و800 الفا دولارا على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 17 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 21 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 181 شركة.