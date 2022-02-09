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استقرار مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد العملة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-09T10:50:39+0000
استقرار مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد العملة

شفق نيوز/ استقرت مبيعات البنك من الدولار في مزاده اليوم الأربعاء، بواقع 216 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي استقرارا في مبيعاته لتصل إلى 216 مليونا و156 الف دولار أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، التي بلغت المبيعات فيها 216 مليونا و 226 الف دولار أمريكي.

واضاف مراسلنا ان معظم مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 142 مليونا و 886 الف دولار، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 72 مليوناً و 270 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 28 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 19 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 261 شركة توسط.

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