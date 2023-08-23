استقرار مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ استقرت مبيعات البنك المركزي العراقي، بنحو 200 مليون دولار في مزاد اليوم الاربعاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 197 مليونا و404 آلاف ودولار واحد وهي نفس المبيعات تقريبا ليوم امس الثلاثاء البالغة 196 مليونا و 599 الفا و 621 دولارا غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) حيث بلغت 166 مليوناً و 784 الفاً ودولار واحد، فيما بلغت المبيعات النقدية 30 مليونا و620 الف دولار.

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 8 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 18 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 91 شركة.