استقرار في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ استقرت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة ، اليوم الأربعاء، لتسجل 196 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الأجنبية استقرارا في مبيعاته لتصل الى 196 مليوناً و716 ألفا و 789 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل واحد دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء حيث بلغت المبيعات 196 مليوناً و376 ألف دولار.

وذهبت المشتريات البالغة 178 مليوناً و16 ألفا 789 دولارا، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 18 مليوناً و700 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 34 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، لافتاً إلى مشاركة 11 شركة صرافة.