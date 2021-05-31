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استقرارٌ في مبيعات البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-31T09:58:11+0000
استقرارٌ في مبيعات البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ استقرت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، اليوم الاثنين، لتسجل 195 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية استقراراً في مبيعاته لتصل الى 195 مليوناً و50 ألفاً و387 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الأحد حيث بلغت المبيعات 195 مليوناً و212 ألفاً و134 دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 162 مليوناً و650 ألفاً و387 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 32 مليوناً و400 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 33 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و17 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، لافتاً إلى مشاركة 18 شركة صرافة.

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