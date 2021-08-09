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استقرار في أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-09T07:22:22+0000
استقرار في أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في إقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 147950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح أمس الأحد.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء شهدت استقرارا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد؛ حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ، حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147800 دينار لكل 100 دولار.

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