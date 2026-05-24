استقرار في بغداد وتراجع بأربيل.. الذهب يواصل التذبذب تزامناً مع انخفاض الدولار

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأحد، استقراراً في الأسواق المحلية ببغداد، فيما انخفضت في أربيل تزامناً مع تراجع سعر الصرف مع انطلاق التداولات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من (الخليجي والتركي والأوروبي) 970 ألف دينار، وسعر الشراء 966 ألفاً، وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم أمس السبت.

وأشار المراسل إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 940 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 936 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة (المفرد)، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 970 و980 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 940 و950 ألفاً.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 1.014 مليون دينار، وعيار 21 سعر بيع 968 ألفاً، وعيار 18 سعر بيع 830 ألف دينار.

ويأتي هذا التباين في أسعار المعدن الأصفر مع انخفاض الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجلا 153,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلتا أمس السبت 153,600 دينار، وكذلك تراجعت في أربيل أيضاً حيث بلغ سعر البيع 153,050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152,900 دينار.

يُشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في التاريخ بالأسواق المحلية العراقية، علماً أن تسعير الذهب لدى الصاغة يعتمد على عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر صرف الدولار محلياً.