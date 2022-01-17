سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

استقرار صرف الدولار في بغداد وارتفاع سعر شرائه بإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-17T07:39:41+0000
استقرار صرف الدولار في بغداد وارتفاع سعر شرائه بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفع سعر شراء العملة الأمريكية في اقليم كوردستان. 

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهو نفس السعر المسجل يوم امس الاحد.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا في الشراء، حيث بلغ سعر البيع 148350 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148200 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

الدولار يُغلق مستقراً في أسواق بغداد

Date: 2021-06-12 14:32:00
الدولار يُغلق مستقراً في أسواق بغداد

الدولار يتراجع مع إغلاق أسواق بغداد

Date: 2021-06-14 16:43:02
الدولار يتراجع مع إغلاق أسواق بغداد

إرتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

Date: 2020-12-20 07:26:41
إرتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-08-18 06:55:20
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Date: 2021-08-04 07:00:37
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

عند الإغلاق.. استقرار أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد

Date: 2021-11-16 14:10:45
عند الإغلاق.. استقرار أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد

تراجع أسعار الدولار عن إغلاق أسواق بغداد

Date: 2021-10-21 14:58:06
تراجع أسعار الدولار عن إغلاق أسواق بغداد

انخفاض جديد للدولار عند إغلاق أسواق بغداد

Date: 2021-06-28 15:27:12
انخفاض جديد للدولار عند إغلاق أسواق بغداد