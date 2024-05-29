استقرار أسواق الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 473 الف دينار، وسعر الشراء 469 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 443 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 439 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب للمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 475 الف دينار و 485 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين445 الفاً و455 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 550 الف دينار، وعيار 21 بيع 480 الف دينار ، وعيار 18 بيع 410 الاف دينار.