استقرار سعر صرف الدولار في بغداد وكوردستان لليوم الثاني على التوالي

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد، و كوردستان يوم الاحد 15 تشرين الثاني 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 125000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 125000 دينار مقابل 100 دولار.

وهي نفس الأسعار التي سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس السبت التي بلغت 125000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 125200 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 125000 لكل مائة دولار أمريكي.