استقرار أسعار نفط البصرة

شفق نيوز- متابعة

استقرت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل بشكل طفيف بلغ سنتاً واحداً بما يعادل 0.01%‎‎ ليصل إلى 74.03 دولاراً للبرميل، وانخفض أسعار خام البصرة المتوسط سنتاً واحداً أيضاً بما يعادل 0.01% ليصل 75.98 دولاراً للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط عالمياً في ظل اتساع نطاق المواجهة بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية وسط تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات مع إغلاق مضيق هرمز.

وارتفع خام برنت 83.07 دولاراً، كما وصل خام تكساس الأميركي إلى 76.60 دولاراً.