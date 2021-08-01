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استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان (تحديث)

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-01T07:06:15+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان (تحديث)

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واقليم كوردستان

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 147700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الأسعار التي سجلت خلال افتتاحها صباح أمس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد؛ حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147500 دينار لكل 100 دولار.

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