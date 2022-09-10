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استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد 

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-10T07:23:08+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد 

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا، صباح اليوم،  147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، مبينا أنها ذات الأسعار التي سجلت صباح الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فإن بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها، الا ان محلات الصيرفة بالأسواق المحلية تداولت سعر بيع بلغ 148150 دينارا مقابل 100 دولار، وسعر شراء 148100 دينار مقابل 100 دولار.

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