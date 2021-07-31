استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار، يوم السبت، في البورصة الرئيسية في بغداد، مع اغلاق البورصة في اقليم كوردستان .
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح يوم الخميس الماضي.
واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان لم يشهد تداول للدولار لوجود عطلة رسمية فيها.