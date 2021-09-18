استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 147400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان بورصة الدولار فيها لا تتداول في العطل الرسمية.