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استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد 

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-01T07:39:22+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد 

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ  147500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهي نفس الأسعار ليوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا، إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فإن بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها، إلا أن محلات الصيرفة بالأسواق المحلية تداولت الدولار فيها حيث بلغ سعر البيع 147600 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 147500 دينار.

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