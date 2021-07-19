استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم، 148250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.
وهي الاسعار نفسها التي سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الاحد.
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت أيضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.
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