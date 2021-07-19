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استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-19T07:21:24+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم، 148250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي الاسعار نفسها التي سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الاحد.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت أيضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

وفي هذا السياق، أغلقت بورصة أربيل ابوابها بسبب عطلة عيد الاضحى في إقليم كوردستان

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