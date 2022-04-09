استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 147500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح يوم الخميس الماضي.
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.