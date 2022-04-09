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استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-09T07:23:22+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 147500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

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