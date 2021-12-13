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استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد و كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-13T07:19:01+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد و كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح أمس الأحد.

وأشار مراسلنا؛ إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148300 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148100 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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