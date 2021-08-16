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استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد و كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-16T06:57:43+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد و كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي إقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 147950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الأسعار التي سجلت يوم أمس الأحد.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147800 دينار لكل 100 دولار.

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