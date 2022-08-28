سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-28T07:21:13+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراق، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح امس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وانخفاضه في إقليم كوردستان

Date: 2021-05-05 07:00:14
ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وانخفاضه في إقليم كوردستان

مع إغلاق بورصة بغداد.. أرتفاع أسعار صرف الدولار في إقليم كوردستان

Date: 2021-05-12 07:22:37
مع إغلاق بورصة بغداد.. أرتفاع أسعار صرف الدولار في إقليم كوردستان

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-10-27 07:08:40
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع جديد .. سعر 100 دولار يلامس 130 الف دينار عراقي

Date: 2020-12-16 07:30:19
ارتفاع جديد .. سعر 100 دولار يلامس 130 الف دينار عراقي

إستقرار في أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-04-11 07:15:01
إستقرار في أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

صعود جديد للدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2020-12-24 07:19:18
صعود جديد للدولار في بغداد وإقليم كوردستان

إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإنخفاضها في إقليم كوردستان

Date: 2021-02-03 07:30:27
إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإنخفاضها في إقليم كوردستان

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

Date: 2021-09-22 07:15:43
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان