استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، استقراراً في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، مسجلة 142,100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت يوم الخميس الماضي.

وأضاف أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة ضمن الأسواق المحلية في بغداد حافظت على استقرارها، إذ بلغ سعر البيع 143,000 دينار مقابل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 141,000 دينار.

وفي أربيل، سجل الدولار استقراراً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 142,000 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 141,759 ديناراً مقابل 100 دولار.