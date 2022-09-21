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استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد و انخفاضها بإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-21T07:27:21+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد و انخفاضها بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراق ، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147650 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الأسعار ليوم أمس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 147700 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147600 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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