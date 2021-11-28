سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-28T07:21:07+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي الأسعار نفسها التي سجلت ليوم امس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147900 دينار لكل 100 دولار امريكي.

 

 

related

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-07-29 07:31:03
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-04-29 07:04:08
ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-10-22 07:36:59
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان تواصل ارتفاعها

Date: 2020-10-01 07:32:28
اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان تواصل ارتفاعها

انخفاض طفيف في اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-01-25 07:46:07
انخفاض طفيف في اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-06-14 07:43:44
ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

انخفاض أسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعه في كوردستان

Date: 2021-10-11 07:12:24
انخفاض أسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعه في كوردستان

توقع بانخفاض سعر الدولار 20 بالمئة في 2021

Date: 2020-11-16 18:53:53
توقع بانخفاض سعر الدولار 20 بالمئة في 2021