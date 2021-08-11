استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد و إقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم، 147850 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي ذات الاسعار التي سجلت صباح امس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد؛ حيث بلغ سعر البيع 148250 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقراراً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147500 دينار لكل 100 دولار.