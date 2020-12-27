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استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-27T07:24:06+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، وكوردستان يوم الأحد 27 كانون الأول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم الاحد، 142100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، كما سجلت بورصة الحارثية ببغداد 142100 دينار مقابل 100 دولار.

وهي نفس الأسعار التي سجلتها بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم أمس السبت التي بلغت 142100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 141000 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقراراً ايضا مقارنة بيوم الخميس الماضي حيث بلغ سعر البيع 142000 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 141500 لكل مائة دولار أمريكي.

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