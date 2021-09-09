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استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-09T07:03:38+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت صباح اليوم 147400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي الاسعار نفسها التي سجلت في البورصة صباح امس الاربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147600 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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