استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي إقليم كوردستان.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت صباح اليوم 147400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
وهي الاسعار نفسها التي سجلت في البورصة صباح امس الاربعاء.
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقيا لكل 100 دولار امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147600 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.