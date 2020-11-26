استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد و كوردستان لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس 26 تشرين الثاني 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 125100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 125100 دينار مقابل 100 دولار.

وهي الأسعار نفسها التي سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس الاربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت ايضاً في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد استقرت اسعار الدولار هي الأخرى حيث بلغ سعر البيع 125200 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 125000 لكل مائة دولار امريكي.