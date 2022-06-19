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استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-19T07:23:05+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم  148450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح أمس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  149000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148550 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء  148450 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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