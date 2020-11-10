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استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-10T07:30:51+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استقرت يوم الثلاثاء، أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، وكوردستان لليوم الثالث على التوالي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 124900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 124900 دينار مقابل 100 دولار.

وهي نفس الأسعار التي سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس الاثنين التي بلغت 124900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 125100 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  125000 لكل مائة دولار أمريكي.

 

 

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