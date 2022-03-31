سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وتراجعها في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-31T07:19:51+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وتراجعها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح امس الاربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ، حيث بلغ سعر البيع 147250 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147050 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

related

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-10-27 07:08:40
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2022-01-20 07:27:04
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-01-03 07:07:20
لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع في بغداد وإقليم كوردستان

توقف البورصة عن التداول يمنح الدولار استقرارا في بغداد وأربيل

Date: 2021-05-13 07:35:12
توقف البورصة عن التداول يمنح الدولار استقرارا في بغداد وأربيل

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-11-03 07:25:07
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في إقليم كوردستان

Date: 2022-03-20 07:17:52
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في إقليم كوردستان

ارتفاع بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-07-11 07:02:29
ارتفاع بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2022-02-13 07:22:35
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان