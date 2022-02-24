سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وتذبذبها بإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-24T07:24:33+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وتذبذبها بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما تذبذبت الأسعار في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 146100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت اسعار صرف الدولار صباح يوم امس الاربعاء في بغداد 146100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 145000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا في البيع وانخفاضا في الشراء، حيث بلغ سعر البيع 146600 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 145900 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

Date: 2021-06-30 06:59:21
ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وانخفاضه في إقليم كوردستان

Date: 2021-05-05 07:00:14
ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وانخفاضه في إقليم كوردستان

انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Date: 2022-02-02 07:05:02
انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

مع إغلاق بورصة بغداد.. أرتفاع أسعار صرف الدولار في إقليم كوردستان

Date: 2021-05-12 07:22:37
مع إغلاق بورصة بغداد.. أرتفاع أسعار صرف الدولار في إقليم كوردستان

إرتفاع سعر صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-03-31 07:12:02
إرتفاع سعر صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-10-27 07:08:40
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2022-01-23 07:07:11
انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع جديد .. سعر 100 دولار يلامس 130 الف دينار عراقي

Date: 2020-12-16 07:30:19
ارتفاع جديد .. سعر 100 دولار يلامس 130 الف دينار عراقي