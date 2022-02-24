استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وتذبذبها بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما تذبذبت الأسعار في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 146100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت اسعار صرف الدولار صباح يوم امس الاربعاء في بغداد 146100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 145000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا في البيع وانخفاضا في الشراء، حيث بلغ سعر البيع 146600 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 145900 دينار لكل 100 دولار امريكي.