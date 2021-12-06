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استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضه في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-06T07:18:54+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضه في كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الأسعار التي سجلت يوم أمس الأحد.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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