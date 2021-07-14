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استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-14T07:06:54+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم، 147850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء، 147800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147500 دينار لكل 100 دولار.

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