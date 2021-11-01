استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي الاسعار نفسها التي سجلت صباح امس الاحد.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي