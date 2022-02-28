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استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-28T07:30:33+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 146400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي الأسعار نفسها التي سجلت صباح أمس الأحد.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا في البيع، حيث بلغ سعر البيع 146350 ديناراً لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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