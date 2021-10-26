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استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-26T07:14:01+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد فيما انخفضت بشكل طفيف في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي الاسعار نفسها التي سجلت امس الاثنين.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا طفيفا، حيث بلغ سعر البيع 147850 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147600 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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