سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-17T07:21:57+0000
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الأسعار التي سجلت ليوم أمس الأربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ، حيث بلغ سعر البيع 148.000 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147900 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-02-04 06:52:47
إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-07-08 07:06:41
ارتفاع بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

Date: 2022-01-13 07:15:37
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-10-27 07:08:40
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-01-03 07:07:20
لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2022-02-13 07:22:35
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

توقف البورصة عن التداول يمنح الدولار استقرارا في بغداد وأربيل

Date: 2021-05-13 07:35:12
توقف البورصة عن التداول يمنح الدولار استقرارا في بغداد وأربيل

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

Date: 2021-12-22 07:24:31
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل